Heimspiel in der Europa League : Bayers Weg ins Achtelfinale führt über Celtic Glasgow

Leverkusen Mit einem Sieg am Donnerstag im Heimspiel gegen Celtic Glasgow erreicht Bayer Leverkusen sicher das Achtelfinale der Europa League. Kerem Demirbay fehlt rotgesperrt.

Beinahe zwei Monate sind seit dem 4:0-Auswärtserfolg von Bayer Leverkusen bei Celtic Glasgow vergangen. Während der Werksklub in der Zwischenzeit seine erste Durststrecke unter Trainer Gerardo Seoane durchlebte, haben sich die Schotten in einen Lauf gespielt: Das Team von Coach Ange Postecoglou ist seither ungeschlagen und hat acht aus neun Partien gewonnen. An diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) kommt es in der BayArena zum Wiedersehen beider Klubs. Mit einem Sieg würde Leverkusen bereits vor dem letzten Gruppenspiel sicher im Achtelfinale der Europa League stehen – und die Zwischenrunde überspringen.

Auf internationaler Bühne hat Leverkusen in dieser Saison noch keine Partie verloren. Durch das 1:0 am vergangenen Samstag gegen Bochum ist die Werkself zudem auch in der Liga wieder auf Kurs. Seoane zeigt sich zufrieden mit den jüngsten Ergebnissen, sieht aber freilich Raum für Verbesserungen. Einen offenen Schlagabtausch – wie bisweilen gegen den Bundesliga-Aufsteiger – gelte es künftig zu vermeiden. „Wir brauchen eine kompaktere Leistung und müssen die Abstände verringern: sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.“