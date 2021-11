Fehlende LKW-Fahrer : Britische Alkoholindustrie warnt vor leeren Gläsern an Weihnachten

London Ein Mangel an LKW-Fahrern in Großbritannien macht immer wieder Schlagzeilen. Mit Verweis auf das Weihnachtsfest fordern nun 49 Alkoholhersteller den britischen Verkehrsminister, etwas zu unternehmen.

Die britische Wein- und Spirituosenindustrie warnt vor einem Alkohol-Versorgungsengpass zu Weihnachten . Grund sei der Mangel an Lkw-Fahrern, erklärte der Branchenverband WSTA. "Unter unseren Mitgliedern wächst die Besorgnis, dass wir, wenn nicht dringende Maßnahmen ergriffen werden, noch tiefer in ein Lieferchaos geraten."

Es gebe bereits große Verzögerungen bei den Lieferzeiten, was die Kosten in die Höhe treibe und die Produktpalette für britische Verbraucher einschränke. In einem Brief hätten 49 Unternehmen, darunter die britischen Niederlassungen von Moët Hennessy, Laurent-Perrier und Pernod Ricard, Verkehrsminister Grant Shapps aufgefordert, dringend Maßnahmen gegen den Mangel an Fahrern und die Lieferprobleme zu ergreifen.