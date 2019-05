Hardy Rittner im Erholungshaus : Konzert zwischen Musik und Stille

Leverkusen Hardy Rittner trat im Erholungshaus auf und begeisterte das Publikum mit Werken von Busoni und Tarnow.

Eine große Bühne, ein ernster, tief konzentrierter Mann und ein nachtschwarzer Flügel tauchten im hellen Rampenlicht des großen Saals des Erholungshauses auf. An der Seite sorgte allein bunter Blumenschmuck aus Rosen und Gerbera für einen optischen Farbakzent. Hardy Rittner ließ keine Worte, sondern die Musik für ihn reden; einen heute preisgekrönten Pianisten, der an ebendieser Stelle, vor zehn Jahren schon mal als besonderer Musiker in Leverkusen entdeckt wurde.

Unter dem anerkennenden Begrüßungsbeifall des Publikums setzte sich der studierte Pianist an den Flügel und spielte, als ob es ihm aus seinem tiefsten Inneren entspringe, Ferruccio Busonis „Fantasia“. Was Rittner dabei besonders auskostete und was Musikern ein feines Gespür und eine außerordentliche Musikalität abverlangt, sind die Pausen zwischen den abklingenden Noten, wenn es leise wird. Sie halten die Spannung, lassen die Melodien wirken und ködern den in Trance schwebenden Zuhörer. War das alles? Kommt da noch mehr? Ruhe im Ohr, Unruhe im Kopf.