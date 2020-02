Sturmtief „Sabine“ : Schulen stellen am Montag den Betrieb ein

Sturmtief „Sabine“ sorgt für Unterrichtsausfall in Leichlingen. Am Montag bleiben Schultüren in der Stadt zu. Foto: dpa/Patrick Pleul

Leichlingen Sturmtief „Sabine“ soll am Sonntagabend und bis in den Montag schwere Sturm-, teils Orkanböen über NRW schicken. Vor allem die Schulen reagieren. So auch in Leichlingen.

Wegen der Warnung vor heftigen Windböen in der Nacht zu Montag wägten Schulleitungen seit vergangenem Freitag ab: Bleibt die Schule am Montag geöffnet oder nicht? Die fünf Leichlinger Grundschulen haben sich für die zweite Variante entschieden. Sie bleiben am Montag inklusive der OGS-Angebote geschlossen.

Diese Entscheidung sei auch in Absprache mit Bürgermeister Frank Steffes gefallen, heißt es etwa auf der Internetseite der Grundschule Büscherhof. Am Dienstag sollen die Grundschulen in der Blütenstadt dann wieder geöffnet sein.

Auch an weiterführenden Schulen ist der Unterricht am Montag gestrichen. An der Realschule an der Wupper, an der Sekundarschule und am Städtischen Gymnasium wird der Schulbetrieb am Montag eingestellt. Ebenso verfährt die Förderschule Paul-Klee-Schule, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung. Auch diese Schulen wollen nach aktuellem Stand am Dienstag wieder öffnen.

„Auch wenn im Moment nicht absehbar ist, ob am Montag der Sturm tatsächlich so heftig ausfällt wie befürchtet, haben wir mit den Schulleitungen der anderen Leichlinger Schulen sowie in Absprache mit unserem Schulträger die Entscheidung getroffen, dass der Unterricht unserer Schulen vollständig ausfällt. Das Risiko für Unfälle und Verletzungen erscheint uns zu groß“, teilt etwa die Leitung des Gymnasiums mit. Und: „Für dennoch eintreffende Schülerinnen und Schüler gewährleisten wir eine Betreuung.“

