Leichlingen : Hüttebräucker: Busse fahren vorerst weiter

Für die Fahrgäste der Linien 251, 253, und 254 ändert sich trotz Insolvenzantrag nichts. Die Gehälter der elf Mitarbeiter sind über die Arbeitsagentur bis mindestens Ende März gesichert.

Die Gespräche zur Zukunft des Leichlinger Familienunternehmens Hüttebräucker dauerten bis spät in den Nachmittag; am Ende stand für die traditionsreiche Busfirma ein erster Zwischenerfolg.

Nach einem intensiven Gesprächsmarathon verließen Rainer und Udo Hüttebräucker jedenfalls verhalten optimistisch die Räume der Kölner Bezirksregierung. Am Ende stand die Botschaft: Trotz Insolvenzantrag „läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter“. Das teilte auf Anfrage der zuständige vorläufige Insolvenzverwalter Marco Kuhlmann mit, der am Mittwoch mit den beiden Firmemchefs über die Zukunft der Verkehrsberiebe Hüttebräucker verhandelte.

Der Kölner Anwalt betont die Notwendigkeit, „die dringlichsten operativen Probleme zu lösen, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleisten zu können“. Für Kuhlmann steht im Vordergrund, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Firma Hüttebräucker gegenüber den Kunden zu erhalten und alles dafür zu tun, den Linienbetrieb in der gewohnten Qualität sicherzustellen. Hierzu wurde bereits Einvernehmen auch mit den Aufgabenträgern, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der Stadt Leverkusen erzielt.

Könnte heißen: Für die Buslinien, die Hüttebräucker und andere Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren mit ihren Fahrzeugen für den VRS bedient hat, ist wohl zu viel Geld geflossen, was nun zurückgezahlt werden muss und das Leichlinger Unternehmen in finanzielle Schieflage bringt. Weiter heißt es vom BGH: „Die Entscheidung wirkt nicht nur rückwärts, sondern auch in die Zukunft.“