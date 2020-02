Leichlinger FDP zur Thüringen-Wahl : FDP zu Thüringen: erleichtert nach Rücktritt

Leichlingen „Die Freien Demokraten in Leichlingen sind sehr erleichtert über die Entscheidung von Thomas Kemmerich, das Amt des Ministerpräsidenten aufzugeben und durch Auflösung des Parlaments Neuwahlen zu ermöglichen“.

So äußert sich der Leichlinger FDP-Chef Lothar Esser zu den Ereignissen um die Wahl in Thüringen. Die Wahl des FDP-Mannes Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit Hilfe von Stimmen der AfD hatte für Aufruhr gesorgt. Bundesvorsitzender Christian Lindner habe sich sofort und uneingeschränkt bemüht, „Thomas Kemmerich zu diesem einzig möglichen Schritt zu bewegen. Christian Lindner hat nochmals eindeutig und unmissverständlich klargemacht, dass es unter seinem Vorsitz keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben kann und wird. Wir sprechen hiermit unserem Bundesvorsitzenden und unserem Wahlkreisabgeordneten unser uneingeschränktes Vertrauen aus und werden ihn weiterhin mit allen Kräften unterstützen“, betont Esser in einer ersten Reaktion am Donenrstagnachmittag auf die politischen Querelen rund um die Wahl.