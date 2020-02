Brand in Leichlingen: Lkw vollständig zerstört : Lkw in Leichlingen vollständig abgebrannt

Lkw in Leichlingen vollständig abgebrannt

Am späten Mittwochabend ist ein Lkw in Leichlingen abgebrannt. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen

In Leichlingen ist am Mittwochabend ein Lastwagen von einem Feuer komplett zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz im Bereich des Ziegwebersberg alarmiert. Ein abgestellter Lkw hatte auf einem Parkplatz An der Glashütte Feuer gefangen.