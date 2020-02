Verkehrsausschuss in Leichlingen : Politik will Fahrradparkhaus „light“ und lässt Henley-Brücke zu

Leichlingen Im Infrastruktur-, Verkehrs- und Betriebsausschuss sind am Donnerstagabend Beschlüsse für mehr Sicherheit der Fahrradfahrer und Fußgänger in Leichlingen gefasst worden.

So beschlossen die Mitglieder, dass die Stadtverwaltung am Schulzentrum die Abstellkapazitäten für Fahrräder erweitern und bis 2021 auf einen einheitlichen Standard bringen soll. Die UWG hatte ein Konzept für mehr Sicherheit der Fahrräder an den Schulen beantragt, weil es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen gekommen war. Einem SPD-Antrag folgend beschlossen die Ausschussmitglieder einstimmig, dass die Stadt beim Nahverkehr Rheinland (NVR) Fördermittel für die Errichtung eines „Fahrradparkhauses light“ am Leichlinger Bahnhof beantragt. Auf Antrag der CDU soll sich die Stadt außerdem am Wettbewerb „Fußverkehrs-Check – ein Einstieg in die Fußverkehrsförderung“ beteiligen. Ziel des Wettbewerbs sei es, die Situation für Fußgänger in Leichlingen im Rahmen des geplanten Verkehrskonzeptes zu analysieren und zu verbessern.