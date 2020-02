Insolvenzverfahren : Busse von Hüttebräucker fahren weiter

Leichlingen Fahrgäste der Buslinien 251, 253, und 254 haben jetzt Gewissheit. Die Linien des Verkehrsbetriebs Hüttebräucker fahren im gewohnten Takt weiter.

Das traditionsreiche Familienunternehmen hatte am 23. Januar beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Wie der zuständige vorläufige Insolvenzverwalter Marco Kuhlmann nun mitteilt, „läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter“. Außerdem seien alle Betroffenen über das Verfahren informiert worden. Die Löhne und Gehälter der beschäftigten elf Mitarbeiter sind über die Bundesagentur für Arbeit bis mindestens Ende März 2020 gesichert.

Für Kuhlmann steht im Vordergrund, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Firma Hüttebräucker gegenüber den Kunden zu erhalten und alles dafür zu tun, den Linienbetrieb in der gewohnten Qualität sicherzustellen. Hierzu wurde unter anderem in einem gemeinsamen Termin bereits Einvernehmen mit der Bezirksregierung Köln und den Aufgabenträgern Rheinisch-Bergischer Kreis und Stadt Leverkusen erzielt, teilt Kuhlmann mit.