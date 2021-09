Termine für Erstklässler 2022 in Heiligenhaus : Wege in die Wunsch-Grundschule

Heiligenhaus Bis Anfang Oktober müssen Eltern eine erste Entscheidung treffen, wenn ihr Kind vom Schuljahr 2022/2023 an eine der fünf Heiligenhauser Grundschulen besuchen soll. Eine Reihe von Formalitäten ist vorgegeben.

Fünf Grundschulen gibt es in Heiligenhaus. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind an der gewünschten Gemeinschaftsgrundschule oder an einer der beiden Bekenntnisschulen anzumelden. Dies sind: Städt. Gem.-Grundschule Gerh.-Tersteegen, Velberter Straße 106; Städt. Gem.-Grundschule Schulstraße, Schulstraße 1; Städt. Gem.-Grundschule Regenbogen, Heiligenhaus, Moselstraße 51. Oder aber: Städt. Evangelische Grundschule A.- Clarenbach, Pestalozzistraße 16 und Städt. Kath. Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5.