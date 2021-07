Unwetter in Leichlingen : Nach der Flut behindern Schaulustige die Einsatzkräfte

In dem abgebrannten Haus an der Neukirchener Straße in Leichlingen wird noch ein 86-jähriger Bewohner vermisst. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen In Leichlingen hat das Aufräumen begonnen. Vielerorts gibt es weiterhin keinen Strom und Telefonempfang. Der Vermisste ist noch nicht geborgen.

Die Flut ist weg. Die Leichlinger Innenstadt ist wieder zugänglich. Das war es dann aber auch schon. Nach dem großen Starkregen samt Überschwemmung der City stehen immer noch viele Keller und Souterrain-Wohnungen unter Wasser. Brand- und Ölgeruch liegt in der Luft. Die Rettungskräfte sind nach wie vor im Dauereinsatz.

Laut Polizei konnte der vermisste 86-Jährige noch nicht geborgen werden. Er ist möglicherweise im Keller des abgebrannten Hauses an der Neukirchener Straße ums Leben gekommen. Seine Frau (84) wurde bei der Explosion der Ölheizung schwer verletzt, berichtet Polizeisprecher Christian Tholl. Zurzeit versuche man, per Drehleiter von oben in den Keller der Brandruine zu gelangen. Auch in Rösrath sei vermutlich ein Mann in seinem Keller gestorben. Der 80-Jährige sei ebenfalls noch nicht geborgen.

Überall häufen sich angespülter Dreck, aber auch Sperrmüll aus Häusern. Die städtischen Kehrmaschinen versuchen, die Schlammmassen auf den Wegen und Plätzen so gut es geht zu beseitigen. Vor den Häusern ist das Knattern von Generatoren zu hören. Denn noch immer ist die Innenstadt ohne Strom. Immerhin funktioniert das Handynetz seit dem Mittag wieder, weil laut Stadt ein Vodafone-Sendemast wieder in Betrieb genommen werden konnte. Die Wasserqualität sei sicher.

Stromversorgung

Man arbeite mit Hochdruck daran, den Strom wiederherzustellen. Dafür müstsen Transformatoren und Stromkästen im Stadtgebiet trocken- und freigelegt werden, um überprüft werden zu können. „Da von den Stromkästen teilweise Leitungen in private Keller laufen, müssen diese in Absprache mit EVL und Feuerwehr im Anschluss gegebenenfalls abgepumpt werden, bevor der Strom scharfgeschaltet werden kann.“ Die Feuerwehr ist außerdem weiterhin dabei, Keller im Stadtgebiet auszupumpen.

Verkehr

Die Wupper-Brücken in der Innenstadt sind weiterhin gesperrt, die Brücke auf der Opladener Straße bleibt geöffnet. „Aktuell kontrolliert das Tiefbauamt Straßen und Plätze in Leichlingen“, berichtet Stadtsprecherin Ute Gerhards. „Die Situation auf den Straßen ist angespannt, die Rettungskräfte haben Schwierigkeiten, schnell durch die Stadt zu kommen, da Schaulustige aus dem näheren und weiteren Umfeld die Wege versperren.“ Daher habe die Polizei nun die Regelung des Verkehrs übernommen. Bürger werden gebeten, wenn möglich zu Hause zu bleiben.

Rathaus

Der Keller des Rathauses steht nach wie vor unter Wasser und wird ausgepumpt. „Inzwischen ist es aber gelungen, zumindest eine Notstromversorgung zu gewährleisten und die Server wieder hochzufahren, sodass dank guter Digitalisierungsmaßnahmen ein Großteil der Arbeit der Stadtverwaltung im Homeoffice wiederaufgenommen werden kann.“ Telefonisch seien die Mitarbeiter aktuell noch nicht zu erreichen, allerdings wolle man so schnell wie möglich die Notfall-Hotline und das Bürgerbüro wieder zu aktivieren.

Die am Donnerstag eingerichteten Infopoints in den Feuerwehrautos am Stadtpark und an der Schule Uferstraße bleiben auch über das Wochenende besetzt. Die Verwaltungsmitarbeiter und das Feuerwehrpersonal stünden dort für Fragen und Hilfe zur Verfügung.

Sperrmüll

Der BAV hat die Öffnungszeiten am Leichlinger Wertstoffhof für die kommende Woche verlängert, um den vom Hochwasser betroffenen Haushalten schnell zu helfen und den Sperrmüll sowie Elektrogeräte aus den Hochwasserschäden zügig entsorgen zu können. „Wie auch schon 2018 kann Sperr- und Restmüll auch einfach am Straßenrand abgestellt werden, BAV und Bauhof kümmern sich um den Abtransport“, so Gerhards. „Wichtig: Lehmhaltiger Schlamm sollte schnellstmöglich aus Kellern und Räumen entfernt werden. Solange er feucht ist, ist das noch gut möglich, sobald er trocknet, wird es schwierig.“ Wer Müll an die Straße stelle, sollte Lehm, Restmüll, Sperrgut und vor allem Elektroschrott auf separaten Haufen lagern, um den Abtransport zu optimieren. „Auch das Aufstellen von Containern zur Müllentsorgung im Stadtgebiet ist in Planung.“

Bad und Kirche geschlossen

Das Blütenbad bleibt wegen Hochwasserschäden vorerst geschlossen. Auch die Kirche und das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde sind derzeit nicht nutzbar. Die Orgelkonzerte diesen und nächsten Freitag können nicht stattfinden. Der Gottesdienst am Sonntag falle aus, teilt Pfarrer Ulrich Görn mit.