Starkregen in Leichlingen : Stadtalarm: Wohnhäuser im Diepental evakuiert

Blick auf die Henley-Brücke: Die Wupper läuft voll. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Nach starken und andauernden Regenfällen hat die Feuerwehr am Mittwochabend Stadtalarm ausgelöst. Alle Kräfte waren laut Sprecher Thomas Schmitz im Einsatz und kümmerten sich um vollgelaufene Keller und überspülte Straßen. Am Abend schließlich musste das Diepental von der Staumauer bis nach Balken hinunter geräumt werden, weil der Damm zu brechen drohte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bewohner mussten ihre Häuser verlassen oder sich in höhere Stockwerke zurückziehen. Die Warnapp Nina hatte vor „massiver Überflutungsgefahr durch Dammbrüche“ gewarnt.

Die starken Regenfälle hatten die Wupper anschwellen lassen. Auch einige Wege, zum Beispiel im Stadtpark, standen unter Wasser. Ab dem Nachmittag spitze sich die Lage immer weiter zu. Land unter hieß es schließlich sowohl im Weltersbach als auch in der Leichlinger City. Dort drangen die Wassermassen sowohl in die Schule als auch in die Lidl-Filiale ein. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Niederschlägen bis zu 160 Litern gewarnt.

Im Stadtpark hatte der Dauerregen den Weg zum Rathaus überflutet. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

In Stöcken kam es laut Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch außerdem zu einem Wildunfall.

Durch die steigenden Pegel ist auch der Wasserstand in den Talsperren angestiegen. Insbesondere die Wupper-Talsperre und die Bever-Talsperre sind wichtige Bausteine, um den Pegelstand der Wupper zu regulieren. Der Wupperverband hatte vorsorglich seit Montag Platz in den Brauchwassertalsperren geschaffen. „Die aus den Bächen zufließenden Regenmengen wurden bisher in den Talsperren abgepuffert“, meldet der Wupperverbad. Ohne die Talsperren wäre der Abfluss in der Wupper unterhalb der Talsperren noch höher gewesen.

Der Notruf war während des gesamten Tages überlastet. Der Kreis bat am Abend darum, von Anrufen abzusehen, wenn es sich nicht um akute Notfälle handelte.

Eigentlich sollte die marode Henley-Brücke am Mittwoch abgerissen werden. Nun hat sie einen Tag Aufschub bekommen. Der Abriss der seit 2018 gesperrten Tropenholzbrücke wurde laut Stadt Leichlingen wegen des Starkregens verschoben, um die Mitarbeiter nicht in Gefahr zu bringen. An diesem Donnerstag soll es nun soweit sein. Dann wird die 1990 errichtete Wupperquerung abmontiert. Sie soll später durch eine Stahlträgerkonstruktion ersetzt werden.

(sug/ bu)