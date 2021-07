Jubiläum in Leverkusen und Umgebung : Sängerkreis feiert sein 75-Jähriges

Jung und alt durch Gesang zusammenzubringen, wie hier bei einem Weihnachtskonzert im Forum – auch das gehört zu den Zielen des Sängerkreises Rhein-Wupper/Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Als der Chorverband gegründet wurde, stand die Region noch unter dem „Military Government Rhine Wupper“. Corona-bedingt finden die meisten Jubiläumsveranstaltungen erst im kommenden Jahr statt.

Das Jubiläum hätten sie natürlich lieber angemessen gefeiert. Doch Corona hat dem jetzt 75 Jahre alten Sängerkreis Rhein Wupper/Leverkusen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, die lange im Vorfeld geplanten Veranstaltungen im nächsten Jahr nachzuholen. Noch im Jubiläumsjahr 2021 will allerdings der Projektchor des Sängerkreises „FusionaLEVokale“ ein Konzert aufführen.

Passend zum Motto „Von Herz zu Herz – Die Brücke des Gesangs“ erarbeitet Sänger, Chorleiter und Vocalcoach Rabih Lahoud ein besonderes Programm mit den Teilnehmern. Der musikalische Vortrag soll aufzeigen, wie sehr Musik es vermag, die Kulturen und Herzen aller Menschen zu vereinen. Die Premiere ist geplant für Sonntag, 14. November, 10 bis 14 Uhr, im Saal der katholischen Kirchengemeinde Heilige Drei Könige, Platanenweg 7, in Bergisch Neukirchen. Mit weiteren Musikaufführungen beteiligen sich im nächsten Jahr außerdem fünf weitere Mitgliedschöre am Festprogramm: Soundwerk aus Leverkusen am 8. Mai, Frauenchor ConTakt aus Leichlingen (6. November), MGV Dürscheid aus Burscheid (1. Oktober), Frauenchor Baumberg aus Monheim (12. Juni) und Frauenchor Langenfeld (26. März). Immer vorausgesetzt, dass die Pandemielage es zulässt.

Info Singen im Flow: Workshop in Hitdorf Der Vorstand des Sängerkreises. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurden Christiane Borchardt (Vorsitzende), Peter Opitz (Geschäftsführer) und Hans Peter Wolber (Schatzmeister) in ihren Ämtern bestätigt.⇥Foto: Verband Foto: Sängerkreis Rhein-Wupper Was Unter dem Titel „Singen im Flow“ bietet der Sängerkreis Rhein-Wupper/Leverkusen einen Gesangsworkshop mit Rabih Lahoud. Wann Termin ist Sonntag, 29. August, 10 bis 16 Uhr, in der Stadthalle Hitdorf. Wie viel Die Teilnahme kostet 25 Euro für Vereinsmitglieder, 15 Euro für Schüler und Studenten und 40 Euro für Nichtmitglieder. Maximal 60 Teilnehmer sind zugelassen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.skrwl.de/aktuelles

Als der Sängerkreis Rhein-Wupper/Leverkusen im Jahr 1946 aus der Taufe gehoben wurde, stand die Region noch unter dem „Military Government Rhine-Wupper“, der Militärregierung der britischen Besatzungsmacht. So kurz nach dem Krieg fehlte es überall an Nahrung, die Menschen litten Hunger. An Singen war nicht unbedingt zu denken. Und doch einigten sich die Chöre schon damals auf eine kulturelle Neugliederung und vereinbarten für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit.

Seither hat sich der Sängerkreis auch inhaltlich neu aufgestellt. Mit Unterstützung des Chorverbandes NRW bietet die Vereinigung beispielsweise zahlreiche Fortbildungen für viele verschiedene Themen. Dazu gehören unter anderem Seminare für Musiktheorie, Stimmbildung, aber auch für Vereinsführung. Apropos: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Sängerkreises wurden Christiane Borchardt (Vorsitzende), Peter Opitz (Geschäftsführer) und Hans Peter Wolber (Schatzmeister) in ihren Ämtern bestätigt.

Zurück in die Historie: Keine zehn Jahre nach seiner Gründung gehörten dem Verein mit Sitz in Leverkusen bereits zahlreiche Chöre aus der kreisfreien Stadt Leverkusen, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem späteren Kreis Mettmann an. Inzwischen zählt der Sängerkreis mit 47 Chören aus 33 Gruppierungen insgesamt rund 1300 aktive Mitglieder, darunter 200 Kinder und Jugendliche.