Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Tresor aus Leichlinger Imbiss

Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Dass da etwas nicht stimmt, bemerkte am Sonntag gegen 23.15 Uhr ein Mitarbeiter eines Imbisses an der Brückenstraße. Unbekannte waren während der Öffnungszeiten in einen Büroraum des Geschäfts eingebrochen.

„Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem im ersten Obergeschoss befindlichen Büroraum und durchsuchten mehrere Schränke und Regale sowie die persönlichen Gegenstände der Mitarbeiter“, meldet die Polizei.

Gestohlen haben sie unter anderem einen Tresor, indem Geld im unteren fünfstelligen Bereich gelagert war, ein Mobiltelefon und Geld eines Mitarbeiters.

Die Polizei Rhein-Berg sucht Zeugen. Hinweise an 02202 205-0.

(LH)