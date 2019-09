Regionalliga West : Volleyballerinnen arbeiten an Feinheiten

Wir sind bereit: Mannschaftsführerin Diana Kiss (links) und die Langenfelder Volleyballerinnen sehen der neuen Saison gespannt entgegen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Frauen der SGL gehen in den Vorbereitungs-Endspurt und starten am Sonntag beim Turnier in Aachen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) können sich darüber freuen, dass sie viele Freunde in der Region haben. Auch mit den SSF Fortuna Bonn steht das Team von Trainer Michael Wernitz in stetigem Kontakt – und war jetzt beim Bonner „Sleeping Art Cup“ am Start. Im Feld der zwölf Kontrahenten sprang am Ende der sechste Platz heraus. „Es war ein schönes Turnier mit vielen starken Mannschaften, die in der neuen Spielzeit meistens gut dastehen werden. Trotzdem haben wir eine ordentliche Rolle gespielt“, fand Wernitz.

In der Vorrunde setzte sich die SGL gegen den Regionalligisten TSVgg Stadecken-Elsheim aus Rheinland-Pfalz mit 2:0 Sätzen durch. Langenfeld trug hier einige gefährliche Angriffsaktionen vor, aber in der Annahme und im Block waren noch Defizite erkennbar. Carina Zandt und Lara Sanders boten auf der Zuspiel-Position sehr ansprechende Vorstellungen.

Info Countdown läuft: Zehn Tage bis zum Saisonstart Die neue Saison in der Regionalliga West beginnt für die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) am 15. September (15 Uhr, Halle Hinter den Gärten) mit dem Heimspiel gegen den SC GW Paderborn – dem sie jetzt beim Turnier in Bonn den Vortritt lassen mussten (1:2). Weiter geht es dann am 21. September (16 Uhr) beim VV Humann Essen und am 29. September (15 Uhr) zu Hause gegen den ASV Senden.

Im zweiten und letzten Spiel der Gruppenphase trafen die Langenfelderinnen auf den SV BW Aasee, gegen den sie vor einigen Jahren in der 3. Liga meistens mit 2:3 den Kürzeren gezogen hatten. Diesmal musste sich die SGL wiederum geschlagen geben – 0:2. Nachdem Aasee den ersten Satz beherrscht hatte, leistete Wernitz’ Team im zweiten Durchgang viel Gegenwehr, verspielte allerdings einen Vorsprung von vier Punkten und verlor mit 23:25.

In der Platzierungsrunde gewann die SGL nach einer spannenden Partie gegen den Oberligisten PTSV Aachen II mit 2:0. Anna Boytinck arbeitete auf der Mittelblock-Position sehr engagiert und sorgte für viel Stabilität. In Alexa Leimbach (Diagonal) war ein weiterer Neuzugang bereits gut ins Team integriert. Weil die Kräfte bei den Langenfelderinnen später deutlich nachließen, verloren sie gegen den Liga-Rivalen SC GW Paderborn mit 1:2.