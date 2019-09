Fußball : SSV scheitert an Werstener Beton

SSV scheitert an Werstener Beton

Langenfeld Der Bezirksligist rennt beim 0:2 vergeblich dem frühen Rückstand hinterher.

Es liegt eine schwierige Woche hinter dem Fußball-Bezirksligsten SSV Berghausen. Zunächst musste die Mannschaft von Trainer Patrick Michaelis eine herbe Enttäuschung einstecken, weil sie beim Bezirksligisten DV Solingen im Kreispokal nichts zu bestellen hatte (2:5). Und in der Meisterschaft sollte jetzt gegen den SV Wersten 04 die Wiedergutmachung her, doch der erhoffte Erfolg blieb aus – 0:2 (0:1). Die Düsseldorfer feierten im fünften Saisonspiel ihren ersten Erfolg, während Berghausen am Ende der bitteren Woche mit fünf Punkten auf dem elften Platz festhängt.