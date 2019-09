Fußball : Baumberg muss im Pokal aufpassen

Nachdenklich: Michael Rentmeister und seine Co-Trainer-Kollegen suchen nach der richtigen Aufstellung für Baumberg . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligst tritt am Donnerstag beim Landesligisten SV Burgaltendorf in Essen an.

Von Michael Deutzmann

Es sieht ganz danach aus, dass sich zwei Leidende treffen. Auf der einen Seite ist das der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB), der mit Rang fünf und zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen einen durchaus ordentlichen Saisonstart hingelegt hat und trotzdem ein paar Sorgen mit sich herumträgt. Vor allem das defensive Personal ging den Sportfreunden zuletzt immer mehr aus – was einer der Gründe dafür war, dass es zuletzt gegen den 1. FC Kleve nach einer 3:0-Führung und einer chaotischen zweiten Halbzeit letztlich doch nur ein 3:3 gab. Aus allem folgt, dass die Sportfreunde für die Partie in der zweiten Runde des Niederrheinpokals am Donnerstag (19 Uhr) beim SV Burgaltendorf nicht unbedingt als Favorit gelten müssten. Der Landesligist auf der anderen Seite ist allenfalls mittelmäßig in die Saison gekommen (vier Punkte/Rang 13) und enttäuschte zuletzt mit der 2:4-Niederlage beim MSV Düsseldorf. Allgemeiner Tenor der Essener: „Das einzig Positive am bisherigen Saisonverlauf ist, dass es eigentlich nur noch besser werden kann.“

Weil SFB-Chefcoach Salah El Halimi nach seiner Bandscheiben-Operation weiter pausieren muss, kümmern sich die Co-Trainer Hayreddin Maslar, Michael Rentmeister und Gaku Ishida um die Arbeit mit der Mannschaft – was wie der Versuch aussieht, den personellen Mangel zu verwalten. Als gegen Kleve der angeschlagene Kosi Saka zur zweiten Hälfte in der Kabine blieb und wenig später Ben Harneid die Gelb-Rote Karte sah, war die eigentlich ziemlich neue Innenverteidigung schon wieder alt. Eine Entspannung der Lage dürfte dadurch eintreten, dass die jüngst fehlenden Sercan Er (private Gründe) und Barkin Cömert (Urlaub) der Abteilung Abwehr wieder zur Verfügung stehen.