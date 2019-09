Tischtennis : TTG startet mit 5:9 in die Saison

TTG startet mit 5:9 in die Saison

An die Platte, fertig, los: Thomas Otto und seine Langenfelder wissen, dass sie immer alles geben müssen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Verbandsligist peilt diesmal auch „nur“ den Klassenerhalt an.

Der Respekt vor dem Auftaktgegner war groß und der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld rechnete sich für den Saisonstart beim Mit-Aufsteiger MTG Horst aus Essen nur wenig aus – was sich beim 5:9 auch bestätigte. Die Gäste mussten allerdings ohne ihren neuen Spitzenspieler Stefan Boll und ohne Pascal Kampa auskommen (beide private Gründe). Dafür sprangen Talent David Kümpel und Björn Märtin aus der Reserve ein. „Wir wollten das Spiel verlegen, aber leider hat die MTG dies abgelehnt. Momentan haben wir einen schweren Stand“, sagte Teamsprecher Boll.

Im Doppel hatten Kümpel/Märtin keine Chance, bevor sich Thomas Tatarewicz/Nils Rautenberg und Thomas Otto/Christian Manzius durchsetzten – 2:1. Nachdem Rautenberg sein Einzel verloren hatte, gewann Tatarewicz zur 3:2-Führung. Anschließend aber zog die TTG in fünf Einzeln den Kürzeren und lag nun mit 3:7 hinten. Bitter: Otto und Märtin verspielten jeweils ein 2:0. „Wenn wir diese knappen Spiele gewonnen hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen“, fand Boll. Rautenberg und Otto gewannen noch, doch die 5:9-Niederlage war nicht mehr abwendbar.

Die TTG peilt nicht den Wieder-Aufstieg in die NRW-Liga an, sondern sie blickt nach unten. Der Fokus liegt ganz klar darauf, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Die Aufgabe am Samstag (17.30 Uhr) beim SC Union Velbert III wird trotzdem ebenfalls sehr schwierig.