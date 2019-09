2. Bundesliga Nord : Sportkegler setzen Start in den Sand

Langenfeld Herren des SKC Langenfeld/Paffrath waren beim 4928:5143 in Solingen chancenlos.

(mid) Den Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga Nord hatten sich die Sportkegler des SKC Langenfeld/Paffrath anders vorgestellt. Das durch Benjamin Schmitz (zuletzt Duisburg) und Patrick Springer (Mülheim/Bundesliga und Gütersloh) verstärkte Team will mit dem Kampf gegen den Abstieg wenig zu tun haben und hofft eher, sich einen Platz unter den ersten vier Teams zu sichern und dann an der Aufstiegsrunde für die 1. Bundesliga teilzunehmen. Der Auftakt beim Nachbarn KSF BW Solingen-Hilden ging mit dem 4928:5143 (0:3) allerdings daneben.

Langenfeld war mit der Hoffnung angetreten, vielleicht den Zusatzpunkt zu holen – was auswärts immer sehr schwierig ist. Dann rannte der KSC allerdings direkt hinterher und kam wegen der deutlichen Einzelwertung (25:53) nicht mal ansatzweise für den Zusatzpunkt in Frage. Sportwart Ricky Zimmer brachte es auf den Punkt: „Wir waren chancenlos.“ Jürgen Brinckmann (806) und Schmitz (832) hatten ihren Solinger Kontrahenten Markus Gruben (895) und Volker Miesner (835) im ersten Block nicht genügend entgegenzusetzen, sodass der Rückstand hier bereits 92 Holz betrug.

Viel Zeit, sich von der glatten Niederlage zu erholen, bleibt den Langenfeldern jetzt nicht – weil bereits am Samstag (13.30 Uhr) die Aufgabe bei der KSG Tecklenburger Land folgt. „Mal sehen, was da für uns geht“, sagt Zimmer. Einfacher wird diese Aufgabe aber nicht für den SKC, der eine Steigerung braucht und zudem eine relativ weite Anfahrt (180 Kilometer) zu verarbeiten hat. Eine Woche darauf ist die Anreise sogar noch länger, denn am 14. September (13.30 Uhr) steht das Spiel im 240 Kilometer entfernten Kassel auf dem Programm. Die Heimpremiere in der Saison 2019/2020 folgt dann erst am 21. September (13 Uhr) gegen die SK Mülheim.