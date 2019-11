Handball : SGL: Preissegger und Schulz ergänzen sich

Langenfeld Die SG Langenfeld ist nach dem Derbysieg gegen den TuS Opladen gut drauf, auch die Linksaußen des Handball-Regionalligisten, Vinzenz Preissegger und Julian Schulz, kommen immer besser in Form. Zudem sind André Moser und André Boelken fast komplett wieder fit. So soll es beim TV Rheinbach zwei Punkte geben.

Der überraschende Derbysieg gegen den TuS Opladen wirkte auch Tage später noch nach. „Man merkt es den Jungs an. Es war vor allem ein mentaler Befreiungsschlag“, sagt Trainer Markus Becker über seinen Handball-Regionalligisten SG Langenfeld (SGL) – und macht selbst einen deutlich optimistischeren und gelösteren Eindruck als noch nach dem schwachen Saisonstart. Dieser hatte den Drittliga-Absteiger in der Tabelle zunächst sehr weit nach unten befördert.

Nach sieben Spielen hat sich das Bild geändert. Langenfeld klopft nach zwei Siegen in Serie wieder oben an, im Spiel beim Tabellendritten TV Rheinbach am Samstag (19 Uhr) können die Grün-Weißen endgültig zur Spitzengruppe aufschließen und mit dem Gegner gleichziehen. Das würde dann auch den eigenen Ansprüchen entsprechen, die sich in dieser Saison zwar nicht mit dem Aufstieg, aber durchaus mit den Top Fünf der Liga beschäftigen.