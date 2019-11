Persönlich Wolfgang Vogt : 300 Marathons und noch nicht müde

Monheim Wolfgang Vogt von der SG Monheim hat inzwischen 300 Marathons absolviert und dabei inklusive An- und Abreise sechsmal die Welt umrundet. 2011 war sein intensivstes Jahr mit 30 Marathons. Genug hat er aber noch lange nicht.

Wolfgang Vogt von der SG Monheim ist in Palma de Mallorca zum 300. Mal über die 42,195 Kilometer ins Ziel gelaufen. Als er am 1. Oktober 2000 seinen ersten Marathon in Köln lief, dachte er nicht daran, das Laufen zu seiner Leidenschaft werden zu lassen. Mittlerweile startete er schon an mehr als 105 verschiedenen Orten, in 23 verschiedenen Ländern, auf allen fünf Kontinenten. Natürlich lief Vogt auch die ursprüngliche Strecke von Marathon nach Athen mit dem Einlauf in das historische Olympiastadion. Zu seinen Highlights gehören auch die Läufe in Dubai, Sydney, Stockholm, Boston, in den Alpen (Liechtenstein, Davos und Interlaken) und sogar ein Untertagemarathon in einem Salzbergwerk in Thüringen. Mit insgesamt 30 Marathons war das Jahr 2011 sein intensivstes.