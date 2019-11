Fußball : SFB setzen auf Dauerbrenner Daour

Ali Daour ist in der Offensive variabel einsetzbar, das macht ihn so wertvoll für die Sportfreunde Baumberg. Zweimal hat er diese Saison bereits getroffen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Stürmer Ali Daour ist der einzige Baumberger, der bislang alle 13 Saisonspiele in der Fußball-Oberliga absolviert hat. Seine Qualitäten kann Trainer Salah El Halimi auch am Sonntag im Heimspiel gegen Schonnebeck gut gebrauchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Römer

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) blicken auf das 4:4-Unentschieden beim FC Kray am vergangenen Sonntag auch mit etwas Abstand mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Auf der einen Seite war der Punktgewinn beim Tabellenvierten sicherlich ein gutes Ergebnis. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass die Baumberger zuvor eine kleine Negativserie hingelegt hatten und auch am Wochenende zuvor den bereits abgeschlagenen Tabellenletzten Sportfreunde Niederwenigern, der in der ganzen Saison bis heute nur einen Punkt gesammelt hat, nur knapp mit 4:3 niedergerungen hatten.

Auf der anderen Seite wäre für die Sportfreunde, die gegen Essen wieder die zuvor gesperrten Stammspieler Alon Abelski und Kapitän Ivan Pusic mit an Bord hatten, aber auch noch mehr drin gewesen: Nach zwei Roten Karten gegen Kray hatte das Team von Trainer Salah El Halimi beinahe die gesamte letzte halbe Stunde in doppelter Überzahl gespielt und sich über die ganze Partie hinweg gesehen auch genügend Chancen erspielt, um die Partie ganz für sich zu entscheiden. So verpasste nach dem späten 4:4-Ausgleichstreffer von Roberto Guirino der eingewechselte Melva Luzalunga noch die Möglichkeit zum Siegtor – der 19-Jährige setzte seinen Kopfball haarscharf neben das Essener Tor. „Es hätten definitiv zwei Punkte mehr sein können, und so war die Mannschaft am Ende auch ein wenig enttäuscht. Wir hatten uns von der langen Überzahl mehr versprochen und hatten eigentlich auch die nötigen Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, sagt Baumbergs Trainer El Halimi. Andererseits habe man mit Kray aber auch „einen richtig guten Gegner gehabt, der gerade in der Offensive über unheimlich viel Potenzial verfügt“.

Zur Person Daour ist seit sieben Jahren in Baumberg Geboren: 7. März 1991 Größe: 1,83 Meter Sportfreunde Baumberg: Der Stürmer ist seit der Saison 2012/13 bei den SFB, in der aktuellen Saison wurde er elfmal aus- und zweimal eingewechselt.

Am Sonntag wartet auf die Sportfreunde gleich der nächste Gegner aus Essen: Die Aufgabe gegen die Spvg. Schonnebeck dürfte aber nicht minder anspruchsvoll werden, schließlich liegt der kommende Kontrahent in der Tabelle sogar noch einem Platz vor dem FC Kray auf Rang drei. „Schonnebeck halte ich sogar für noch etwas stärker als Kray, weil sie in allen Mannschaftsteilen richtig stark besetzt sind. Sie sind körperlich unheimlich robust und spielen sehr routiniert“, analysiert El Halimi.

Gerade die Abgezocktheit kommt bei den Essenern nicht von ungefähr, schließlich verfügt der Schonn­ebecker Kader über zahlreiche Akteure, die vorher schon in höheren Klassen unterwegs waren. So wird die Mannschaft angeführt vom routinierten Mittelfeldmann Markus Heppke, der auf eine beeindruckende Vita mit Stationen beim FC Schalke, Rot-Weiß Oberhausen, dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen zurückblicken kann. Als weiteres Beispiel dient Abwehrspieler Kai Nakowitsch, der in der vergangenen Saison noch Stammspieler beim Regionalligisten RW Oberhausen war, ehe er zu Schonnebeck wechselte. „Das sind abgebrühte Jungs, die kaum Fehler machen“, sagt El Halimi. Auf der anderen Seite verfügen aber auch die Baumberger über Akteure von gehobenem Format, man denke nur an Offensivmann Robin Hömig, der in den vergangenen drei Oberliga-Spielzeiten jeweils mehr als 20 Tore für die SFB erzielte.

Auch Baumbergs Tim Knetsch war mit dem Wuppertaler SV und dem KFC Uerdingen schon in der Regionalliga unterwegs und stellte seinen Wert erst vor Kurzem wieder unter Beweis: Beim Sieg gegen Niederwenigern vor zwei Wochen erzielte er zwei Tore, und auch in Kray steuerte er einen Treffer bei. Mitte der zweiten Halbzeit fiel ihm allerdings sein Gegenspieler nach einem Foul auf das Bein, sodass Knetsch wenig später mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Auch wenn das Ergebnis der MRT-Untersuchung noch aussteht, schwant El Halimi Böses: „Das sieht aktuell leider nicht gut aus. Für Tim und auch für die Mannschaft wäre eine Verletzung ein großer Rücksschlag, weil er in den letzten Wochen in überragender Verfassung war.“