Fußball : HSV ist auf dem Vormarsch

Langenfeld/Monheim Nach drei Spielen ohne Niederlage klettert das Team von Trainer Daniel Cartus in der Bezirksliga. Der SC Reusrath spielt remis, Berghausen verliert wieder knapp.

Der weiter ersatzgeschwächte SC Reusrath (SCR) befindet sich nach dem 1:1 (0:1) beim Fünften VfB Hilden II weiter in der Erfolgsspur. Die auswärts ungeschlagenen Reusrather sind mit 33 Punkten Zweiter – einen Punkt hinter Tabellenführer SG Unterrath. Dabei musste SCR-Coach Ralf Dietrich die kurzfristig erkrankten Viktor Ergardt und Marvin Grober einsetzen, während Florian Franke (Grippe) und Manuel Naß (berufliche Gründe) passen mussten. In der 17. Minute verwandelte Hildens Spinella einen Foulelfmeter zum 1:0, ehe SCR-Keeper Tim Hechler seine Kameraden vor dem zweiten Gegentor bewahrte (20.). In der Folge kamen die Gäste ins Spiel und zu Chancen. Ein Schuss von Dustin Hellekes wurde von der Line gekratzt (22.), Luca Piatkowski traf die Latte (36.). In Durchgang scheiterten Jonas Hergesell (52.) und Piatkowski (53.). In der 73. beförderte ein Hildener den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Benedikt Hülsen vor dem einschussbereiten Piatkowski ins eigene Tor – 1:1. Fünf Minuten vor dem Ende hatte Piatkowski den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der VfB-Keeper entschärften den Schuss. „Die Jungs haben einmal mehr eine kämpferische Glanzleistung abgeliefert und sich den Punkt redlich verdient. Mit dem nötigen Quäntchen Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, doch wir sind in unserer derzeitigen Situation mit dem Punkt zufrieden“, sagte Dietrich.