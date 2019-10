Fußball-Analyse : Monheim hat Teamspirit und Hunger

Monheim Nach zehn Spieltagen in der Fußball-Oberliga sieht es für den FC Monheim deutlich besser aus als erwartet. Die Mannschaft von Dennis Ruess will möglichst schnell 40 Punkte für den Klassenerhalt beisammen haben, aktuell ist sie souveräner Tabellenzweiter.

Neben dem Wir-Gefühl kristallisierte sich bei den Monheimern gerade in den vergangenen Wochen aber noch ein anderes Attribut heraus, das ebenfalls zum Höhenflug beiträgt: die nötige Gier aufs Gewinnen. Hatte sich der FCM in den vergangenen Jahren gerade gegen die Spitzenmannschaften schwergetan, gelang es der Ruess-Elf zuletzt immer wieder, enge Spiele gegen die Schwergewichte der Liga für sich zu entscheiden. So setzten sich die Monheimer vor zwei Wochen gegen den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer SV Straelen mit 1:0 durch. Und auch am vergangenen Wochenende bezwang der FCM nach einem engen und umkämpften Spiel mit demselben Ergebnis den TSV Meerbusch, der zuvor fünfmal in Folge nicht verloren hatte. „Wir haben auch in Sachen Mentalität noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und diese gewisse Gier entwickelt, so ein Spiel wie gegen Meerbusch mit allem, was wir haben, nach Hause zu bringen“, sagt Ruess.