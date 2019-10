Fußball : FCM erwartet Spiel auf Augenhöhe

Monheim Es ist das Top-Spiel der Fußball-Oberliga an diesem Wochenende: Die heimstarken Monheimer empfangen am Sonntag als Tabellenzweiter den -vierten TSV Meerbusch, der auf fremden Plätzen noch ungeschlagen ist. „Der Gegner gehört aufgrund der Qualität, seiner Spielidee und der Philosophie zur Elite der Liga“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess.

Doch zunächst ist der FCM absolut auf die seit fünf Spielen ungeschlagenen Meerbuscher fokussiert, die den seit vier Spielen unbesiegten Hausherren alles abverlangen werden. „Der Gegner gehört aufgrund der Qualität, seiner Spielidee und der Philosophie zur Elite der Liga. Wir treffen auf eine spielstarke, erfahrene und hungrige Mannschaft, gegen die wir deutlich mehr abrufen müssen als zuletzt beim 2:0-Sieg in Cronenberg“, erläutert Ruess, der sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. Während die Monheimer ihren ausgezeichneten zweiten Platz mit 20 Punkten verteidigten, über­flügelten die Gäste am letzten Spieltag den FC Kray (2:0-Sieg) und kletterten mit 17 Punkten auf Rang vier. Während der FCM im Rheinstadion eine Macht ist und seine vier Spiele dort mit einem Torverhältnis von 8:1 entscheiden konnte, sind die Meerbuscher auf fremden Plätzen ungeschlagen (9:4 Tore). „Tendenziell ist es egal, wo gespielt wird, denn es wird ein intensives Spiel auf Augenhöhe, das in alle Richtungen ausschlagen kann“, findet Ruess, für den die Tagesform und die Konzentration während der entscheidenden Momente die wichtigen Faktoren sind.

In der Vorsaison schenkten sich FC Monheim und TSV Meerbusch nichts, insofern ergaben sich drei enge Spiele zwischen den beiden Mannschaften der Stunde. In der Meisterschaft trennte man sich 2:2 in Monheim, der TSV entschied dafür das Rückspiel mit 2:0 für sich. Im Niederrheinpokal behielt der FCM daheim mit 2:1 die Oberhand.

„Wichtig ist, dass wir unser erstes Ziel mit 20 Punkten bereits jetzt erreicht haben, und wenn wir stabil und in derzeitiger Verfassung bleiben, wollen wir das Punktekonto bis zur Winterpause auffüllen“, so Ruess, dessen Truppe sich weitere Etappenziele gesetzt hat. In der Vorsaison erreichte der FCM die anvisierte 20-Punkte-Marke am 15. Spieltag und belegte in der Endabrechnung mit 55 Punkten einen hervorragenden vierten Platz.