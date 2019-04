Fußball : Magische Marke: FCM ist heiß auf 50 Punkte

Monheim Der Oberligist will für den Saison-Endspurt noch einmal alle Kräfte bündeln. Am Sonntag kommt der ETB SW Essen.

Den aufregendsten Teil der Saison 2018/2019 hat der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) vor Ostern hinter sich gebracht. Und obwohl in den mit dem Prädikat „besonders“ versehenen Partien beim Regionalligisten Wuppertaler SV (1:3/Halbfinale Niederrheinpokal), gegen den Oberliga-Spitzenreiter VfB Homberg (1:1) und zuletzt beim Lokalrivalen SF Baumberg (0:1) kein Sieg heraussprang, dürfen die Monheimer mit einer gewissen Genugtuung zurückblicken: „Wir hatten es innerhalb von einer Woche dreimal mit Mannschaften zu tun, die sich auf Regionalliga-Niveau bewegen. Und wir haben in allen Spielen mehr oder weniger auf Augenhöhe agiert“, sagt FCM-Coach Dennis Ruess. Beim WSV bedeutete erst ein Konter in der Schlussminute die Entscheidung zugunsten des Favoriten und gegen den künftigen Regionalligisten Homberg präsentierte sich Monheim auch vom Resultat her gleichwertig. Und am Ende war bei der Niederlage in Baumberg aufgrund der guten zweiten Halbzeit ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.