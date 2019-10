Tischtennis : TTG ist in Menden schon unter Zugzwang

TTG-Sprecher Stefan Boll glaubt an einen Sieg Sonntag in Menden.

Langenfeld Die Verbandsliga-Tischtennisspieler der TTG Langenfeld sind nach zwei Niederlagen in Folge nun Vorletzter und müssen am Sonntag beim punktlosen Schlusslicht Menden gewinnen. Sprecher Stefan Boll ist aber zuversichtlich, dass das gelingen kann.

In der Vorwoche hatte es ein 3:9 in Altena gegeben. „Wir haben schlecht gespielt, und Altena war in seiner Bestbesetzung sehr gut. Deshalb geht die Niederlage auch insgesamt voll in Ordnung“, urteilte Boll. Nach der Niederlage von Thomas Tatarewicz und David Kümpel im Eröffnungs-Doppel konnten Pascal Kampa/Boll und Thomas Otto/Christian Manzius ihre Spiele für sich entscheiden – 2:1. „Leider konnten wir unsere gute Ausgangslage nicht nutzen“, sagte der Sprecher, dessen Mannschaft die folgenden sieben Einzel allesamt verlor. Dabei mussten sich Boll und Kümpel in ihren ersten Einzeln erst nach dem fünften Satz geschlagen geben. Nach dem Erfolg von Tatarewicz machten die Gastgeber alles klar – 9:3.