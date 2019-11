Regionalliga : SGL-Volleyballerinnen verlieren das Topspiel

Langenfeld Die Langenfelder Volleyballerinnen müssen sich beim TuS Herten 2:3 geschlagen geben. Die Tabellenführung in der Regionalliga wechselt damit zum Gegner, es bleibt aber spannend. Weiter geht es am Sonntag mit dem Duell gegen den Tabellendritten TSV Bayer Leverkusen II.

Die SGL brachte insbesondere durch Sarah Brust, Carina Zandt und Spielführerin Diana Kiss auch im dritten Satz viele gefährliche Aufschläge hervor. Nach dem 7:7 erhöhten die Langenfelderinnen den Druck, während der TuS verunsichert wirkte (16:11, 25:13). Der Hertener Anhang versank nun in Ernüchterung, und auch die bislang kontinuierlichen Trommelschläge erfuhren eine Unterbrechung, bevor die Gastgeberinnen durch taktisch kluge Schläge im vierten Satz neuen Schwung gewannen (12:12, 18:14). Die SGL war in der Verteidigung zu diesem Zeitpunkt zu unaufmerksam und griff zu selten über ihre formstarke Mittelblockerin Silke Althaus an, sodass sie durch weitere Eigenfehler eine Niederlage hinnehmen musste (19:22, 19:25).

„Trotzdem haben wir eine starke Vorstellung gezeigt. Das Spiel wurde sogar im Internet verfolgt und hat tollen Volleyball geboten. Der Sieg von Herten geht in Ordnung, weil wir den Schwung aus dem dritten Satz nicht mit in den vierten Abschnitt nehmen konnten“, fand Wernitz. Die Regionalliga bleibt weiter spannend: So steht Herten (16 Punkte) jetzt als Spitzenreiter vor dem Zweiten Langenfeld (15). Der Dritte TSV Bayer Leverkusen II (14 Zähler) hat überraschend mit 1:3 gegen den DSC 99 Düsseldorf verloren. Das direkte Aufeinandertreffen am Sonntag (Sporthalle Hinter den Gärten, 15 Uhr) zwischen Langenfeld und Leverkusen bietet deshalb viel Brisanz.