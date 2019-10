Volleyball : SGL-Volleyballerinnen feiern dritten Sieg in Serie

Langenfeld Der Regionalliga-Tabellenführer setzt sich gegen den ASV Senden klar durch, Trainer Michael Wernitz ist aber nicht ganz zufrieden. „Wir haben das schlechteste Spiel in dieser Saison abgeliefert“, fand er trotz des im Ergebnis souveränen 3:0-Sieges. Die Rotation bei den Liberas funktionierte aber schon ganz gut.

Die Ansprüche sind gestiegen. Nach den Erfolgen gegen den SC GW Paderborn (3:0) und bei VV Humann Essen (3:1) hatte Trainer Michael Wernitz erklärt, dass er mit den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld jetzt noch kritischer umgehen werde. Auch in Zeiten der Euphorie dürfe man nicht in übermäßige Zufriedenheit verfallen. In einer harten Trainingswoche feilte Wernitz mit seinen Spielerinnen an Feinheiten – und am Ende stand mit dem 3:0 (25:17, 25:15, 25:16) über den ASV Senden der dritte Sieg im dritten Spiel.