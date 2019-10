Volleyball : SGL-Volleyballerinnen bauen Siegesserie aus

Langenfeld Auch ohne ihren Trainer Michael Wernitz, der in den USA weilt, gewinnen die Langenfelderinnen in der Regionalliga gegen die SG SV Werth/TuB Bocholt souverän mit 3:9 und bleiben damit dem Spitzenreiter TuS Herten auf den Fersen.

8309 Kilometer: So weit liegen Langenfeld und St. George (USA) auseinander. Gewohnt trainiert Michael Wernitz die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL), aber bis Mitte Oktober kümmert er sich um die deutsche Ü50-Damen-Nationalmannschaft. Im amerikanischen Bundesstaat Utah trifft das Team auf Mexiko, Costa Rica und die USA. Trotzdem war sich der erfahrene Coach sicher, dass sein Co-Trainer Mark Nahrstedt mit den Langenfelderinnen die Erfolgsserie von drei Siegen fortsetzen könnte. Und tatsächlich gewann die SGL auch gegen die SG SV Werth/TuB Bocholt mit 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).

Obwohl die Gäste in den vergangenen Jahren immer wieder zu den unangenehmsten Regionalligisten gehört hatten, mussten sie sich diesmal geschlagen geben. „Es war eine ziemlich klare Angelegenheit“, fand Nahrstedt. „Ich hatte nie den Eindruck, dass uns das Spiel aus der Kontrolle geraten und wir in arge Bedrängnis kommen könnten. Weil die Mädels sehr souverän und ausgeglichen aufgetreten sind, haben sie insgesamt verdient gewonnen.“

Neben der am Handgelenk verletzten Mittelblockerin Jil Molitor stand diesmal die Außenangreiferin Jessica Eisler nicht im 14-köpfigen Kader. Aufgrund von beruflichen und gesundheitlichen Gründen konnte sie zuletzt nicht regelmäßig trainieren, sodass ihre Mitspielerinnen den Vorzug bekamen. Seit dieser Spielzeit können Wernitz und Nahrstedt auf einen sehr ausgeglichenen Kader zurückgreifen, der durch einen großen Konkurrenzkampf geprägt ist.

Volleyball : SGL-Volleyballerinnen feiern dritten Sieg in Serie

Wie in der Vergangenheit wechselten sich Tina Steinacker und Christin Nadolski auf der Libero-Position ab. Während Steinacker in der Annahme eingesetzt wurde, spielte Nadolski in der Verteidigung. „Das Team hat die neue Aufteilung bislang sehr gut angenommen. Tina und Christin haben ihre Aufgaben ordentlich erfüllt, aber sie müssen sich noch weiter eingewöhnen. Es wäre schade, wenn bei ihnen der Kopf nicht mitspielen würde. Ich hoffe sehr, dass die beiden bei der Sache bleiben, weil sie wichtig für uns sind“, betonte Nahrstedt.