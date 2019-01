Volleyball: SGL-Volleyballerinnen haben noch viel Luft nach oben

LANGENFELD Anspruch und Wirklichkeit klaffen noch auseinander. Nach einer guten Vorbereitung wollten die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld ursprünglich einen Platz im oberen Tabellendrittel angreifen.

Dabei sind die Bedingungen so gut wie lange nicht mehr, denn der Kader der Langenfelderinnen verfügt über hohe Qualität und Quantität. Durch die Wechsel der Zuspielerin Jil von der Stein, der Mittelblockerinnen Jil Molitor und Anne Schmittmann sowie der Libera Lilian Kemper konnte das Niveau in der Sommerpause nochmals erhöht werden. Wenn die gesamte Mannschaft fit ist, muss Wernitz theoretisch vier des 16 Akteurinnen starken Kaders für den Spieltag streichen.

In der Winterpause wollen sich die Langenfelderinnen gut auf den Rückrunden-Start am 19. Januar gegen Köln II vorbereiten, obwohl sie keine geeigneten Turniere zur Sammlung von Spielpraxis fanden. „Wir möchten keine Spieler mehr durch unsere eigenen Fehler verlieren, sondern ausschließlich weil der Gegner besser war. In der Tabelle werden wir noch sehen, was möglich ist“, betont Wernitz. Die Zuspielerin Vivian Brauns wird aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn kürzertreten. Ansonsten muss der Coach den großen Konkurrenzkampf weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen moderieren.