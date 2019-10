Volleyball : SGL-Volleyballerinnen besiegen den DSC-Fluch

Langenfeld Nach einem 0:2-Rückstand gewinnen die Langenfelderinnen noch 3:2 in Düsseldorf und erobern die Tabellenspitze der Regionalliga. „Die Freude war bei den Mädels riesengroß. Wir haben gezeigt, was möglich ist“, sagte Co-Trainer Mark Nahrstedt.

Die Warnung hätte nicht viel deutlicher ausfallen können. Obwohl sich die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in einer herausragenden Form befinden und die ersten vier Spiele allesamt für sich entscheiden konnten, reisten sie keinesfalls als Favorit zum Siebten SC 99 Düsseldorf. Der Langenfelder Co-Trainer Mark Nahrstedt erinnerte vorab an die triste Vergangenheit: „Zuletzt haben wir gegen Düsseldorf sowohl im Bezirkspokal als auch in der Liga immer sehr deutlich verloren. Jetzt wollen wir den Fluch endlich besiegen.“ Zwar lag die SGL dann sogar zwischenzeitlich fast aussichtslos mit 0:2 zurück, doch letztlich konnte sie sich knapp durchsetzen – 3:2 (23:25, 22:25, 27:25, 25:21, 15:7).

Dass nach drei Jahren der erste Erfolg gegen die Düsseldorferinnen heraussprang, bedeutete die pure Erleichterung. „Die Freude ist bei den Mädels riesengroß“, sagte Nahrstedt. „Wir haben endlich mal den Fluch besiegt und gezeigt, was alles möglich ist. Für uns ist es ein zusätzliches Bonbon, dass wir uns innerhalb des Spiels aus so einer schwierigen Situation herausgekämpft und die Sache noch gedreht haben.“

Im vierten Satz wirkten die Gastgeberinnen sehr verunsichert und Röwer verlor an Durchschlagskraft, was Langenfeld bestrafte (19:15, 25:21). Anschließend gestaltete Nahrstedts Team die Angelegenheit im Tiebreak noch deutlicher, in dem es zum Seitenwechsel bereits mit 8:1 führte. „Wir haben genauso stark gespielt wie beim Saisonstart. Düsseldorf brachte die Bälle nicht mehr nach vorne, aber wir blieben stabil“, betonte der Co-Trainer. Durch das 15:7 im abschließenden Durchgang sicherte sich Langenfeld den fünften Saisonsieg. Als Spitzenreiter (14 Zähler) tritt die Mannschaft am Sonntag (17 Uhr) beim punktgleichen Zweiten TuS Herten zum absoluten Top-Spiel an.