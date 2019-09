Fußball : Derbysieger: Reusrather haben viele Chancen gegen starke SFB-Zweite

Langenfeld/Monheim Der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) behielt im temporeichen Lokalduell gegen die Sportfreunde Baumberg II (SFB) verdient mit 3:0 (1:0) die Oberhand. Die Reusrather kletterten durch ihren ersten Heimsieg in dieser Saison auf den fünften Platz (zehn Punkte/zwei hinter dem neuen Ersten Lohausener SV).

Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Die Gäste überzeugten durch schnelle Konter, während Reusrath durch geschickte Kombinationen zu zahlreichen Chancen kam. Bereits in der fünften Minute blockte der herausragende Tristan Siefert den durchgebrochenen SFB-Stürmer Ali Kassar. Dann traf Luca Piatkowski nach einer Linksflanke von Siefert den linken Außenpfosten (10.), bevor Kassar das Spielgerät im Anschluss an einen Konter neben das Gehäuse des SCR setzte (15.).

Eine Ecke von Hinrichs nutzte Bartosz Siedlarski per Kopf zum 1:0 (18.) für die Hausherren, bevor Piatkowski dreimal am überragenden Baumberger Keeper Normen Litschko scheiterte (19./30./34.). In der 38. Minute bremste Siefert Baumbergs Emilio Evangelista im letzten Moment und auf der anderen Seite scheiterte Nils Kaufmann nach dem Diagonalpass von Hinrichs zweimal an Litschko (43.).