Fußball : SFB-Kapitän stärkt jungem Ben Harneid den Rücken

Führungskraft: Kosi Saka (links) fordert von den Baumbergern trotz aller Probleme eine überzeugende Vorstellung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Kosi Saka hält sehr viel vom Innenverteidiger-Kollegen. Und er fordert gegen Kleve einen Sieg des Oberligisten.

Es ist der 18. August und die Szene passt irgendwie zum Spiel. Plötzlich sitzt Kosi Saka am Boden, der zusammen mit Ivan Pusic der Kapitän des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) ist. Sein Signal nach draußen: Es geht nicht weiter. Rund eine Stunde ist vorbei und die Baumberger sind beim Stande von 1:4 gegen den VfB Hilden längst geschlagen. Am Ende verlieren sie mit 1:5. „Wir haben gedacht, dass wir nicht zu laufen brauchen“, sagt der 33 Jahre alte Routinier, der fürs Team immer noch sehr wichtig ist – als Typ und als Innenverteidiger. Weil sich seine Muskelverletzung später doch nicht als extrem schwer erwiesen hat (Zerrung), ist Kosi Saka jetzt ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Seine Hoffnung: „Vielleicht kann ich mich schon wieder auf die Bank setzen.“ Eine Alternative von derart hoher Qualität käme den Sportfreunden am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den 1. FC Kleve sicher sehr gelegen.

Überstürzen will der frühere Profi allerdings nichts – weil er dazu keinen Anlass sieht, obwohl defensiv weiter wichtige Leute fehlen. So ist aus der Innenverteidigung vom Saisonstart mit Patrick Jöcks und Kosi Saka das Duo mit Jörn Zimmermann und Ben Harneid geworden. Zimmermann, dessen Vielseitigkeit sie an der Sandstraße sehr schätzen, gehört ebenfalls zu den erfahreneren Kräften, während Harneid der Abteilung Jugend forscht zuzuordnen ist. Der gerade erst aus einer Verletzung gekommene 19-Jährige, aus den A-Junioren von Viktoria Köln geholt, musste dreimal als Einwechselspieler ins kalte Wasser springen. Zuletzt beim 3:2 in Meerbusch absolvierte er seinen ersten Einsatz über volle 90 Minuten. Kosi Saka ist beeindruckt: „Es freut mich sehr, das zu sehen.“