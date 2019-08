Fußball : Baumberg II bleibt auch im vierten Spiel ungeschlagen

Monheim Die Sportfreunde Baumberg II (SFB) sorgen in der Fußball-Bezirksliga weiter für Furore, denn im Nachholspiel beim Aufsteiger TuS Gerresheim gab es ein verdientes 1:1 (1:0). Nach vier Runden ist das Team um Spielertrainer Sven Steinfort noch ungeschlagen und mit acht Punkten zumindest vorerst starker Sechster.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Wichtig für Baumberg: Insbesondere bei Standards erwiesen sich Keeper Normen Litschko und Verteidiger Leonard Jurisic als Fels in der Brandung. In der 43. Minute gelang den Sportfreunden dann sogar die Führung, als Nathan Spari Ramos die Vorarbeit von Alessio Cucci und Emilio Evangelista nutzte – 1:0. In der zweiten Halbzeit wirkten die Gäste konzentrierter und sie hatten durch Evangelista die große Möglichkeit für das entscheidende Tor, doch dessen Schuss wurde im letzten Moment abgeblockt (78.).