American Football : Longhorns siegen kampflos gegen Hannover

Enttäuscht: Quarterback Jarvis McClam und die Langenfeld Longhorns hätten lieber richtigen Zweitliga-Football gegen Hannover gezeigt. So wollen/müssen sie das letzte Spiel gegen Spitzenreiter Elmshorn zu einem würdigen Saisonfinale machen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Partie des Zweitligisten gegen die Spartans fällt aus, weil der Absteiger kein spielfähiges Team zusammenbekommt.

Zwei Partien standen für die Langenfeld Longhorns in der 2. Football-Bundesliga (GFL2) noch auf dem Programm – eigentlich. Für das Team von Headcoach Michael Hap schien es auf den ersten Blick ohnehin nicht mehr um viel zu gehen. Als Tabellenvierter haben die Longhorns mit dem Tabellenkeller, in dem die abgeschlagenen Hannover Spartans und die Troisdorf Jets inzwischen als Absteiger in die Regionalliga feststehen, schon lange nichts mehr zu tun. Beim Blick nach oben sind die Rostock Griffins auf Rang drei (14:10 Punkte) zwar noch in Reichweite für die Langenfelder (12:12), doch am letzten Spieltag geht es gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Elmshorn Fighting Pirates (7. September, 16 Uhr)). Deshalb ist die Chance für die Longhorns, für die Abschluss-Tabelle noch eine Position nach oben zu klettern, eher gering.

Dafür fehlen vor allen Dingen die Punkte, die Langenfeld am vergangenen Wochenende mit der knappen 40:42-Niederlage im Krimi bei den Lübeck Cougars verlor. Als erste Mannschaft in dieser Saison hatten es die Langenfelder geschafft, gegen den Zweiten 40 Punkte zu erzielen. Am Ende reichte das trotzdem nicht zum Erfolg, weil die Longhorns-Verteidigung die Cougars nicht in den Griff bekam. „Fakt ist, dass wir aktuell in der Defensive einige Probleme haben. Das ist aber nicht dramatisch und kann in der nächsten Saison wieder ganz anders aussehen. Wichtig ist, dass wir die Spiele jetzt akribisch aufarbeiten und gucken, was wir kurzfristig und im Hinblick auf die nächste Saison verändern können“, sagt Hap.

american football 2. Bundesliga Nord (GFL 2) Tabelle 1. Elsmhorn Fighting Pirates 24:0 Punkte/499:181 Touchdown-Punkte, 2. Lübeck Cougars 18:6/357:276, 3. Rostock Griffins 14:10/409:316, 4. Langenfeld Longhorns 12:12/408:380, 5. Solingen Paladins 12:12/285:359, 6. Hamburg Huskies 10:14/338:307, 7. Hannover Spartans 4:20/231:455, 8. Troisdorf Jets 2:22/176:429. Die nächsten Spiele Langenfeld Longhorns – Hannover Spartans fällt aus (Absage Hannover), Troisdorf Jets – Solingen Paladins,Hamburg Huskies – Rostock Griffins, Ellsmhorn Fighting Pirates – Lübeck Cougars (alle Samstag, 16 Uhr).

Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Spartans aus Hannover hatten die Longhorns einen Sieg fest eingeplant – und jetzt müssen sie dafür nicht einmal schwitzen, denn die für Samstag (16 Uhr) im Stadion an der Jahnstraße vorgesehene Partie fällt aus. Aus Niedersachsen kam am späten Donnerstagabend die Nachricht. man könne aufgrund vieler Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle kein spielfähiges Team stellen und nicht antreten: „Die Entscheidung ist unserem Management nicht leichtgefallen, aber uns bleibt keine andere Wahl.“

Die Longhorns, von der Absage doch überrascht, nutzen die bereits getroffnene Vorbereitungen jetzt auf andere Art und Weise. Ihr Motto: „Wir feiern trotzdem!“ Der kulinarische Rahmen entspricht bei der Veranstaltung ab 15 Uhr dem üblichen hohen Niveau bei Heimspielen. Und wer Lust hat, kann zusätzlich selbst Flag-Football oder Fußball spielen.