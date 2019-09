Fußball : FCM ärgert sich über unnötige Niederlage

Monheim Der Oberligist verpasste bei der SSVg. Velbert nach dem 1:0 einen zweiten Treffer, war dann zu ungeduldig und verlor mit 1:3.

Aus der Entwicklung der vergangenen Wochen war schon abzulesen, dass der Fußball-FC Monheim (FCM) bei der ambitionierten SSVg. Velbert nicht chancenlos sein würde. Und die Monheimer zeigten am fünften Spieltag tatsächlich eine sehr gutes Partie, mussten sich am Ende jedoch mit 1:3 (1:1) geschlagen geben und die erste Saison-Niederlage hinnehmen. „Man könnte jetzt sagen, wir haben eben bei einem Titelkandidaten verloren und das ist okay so. Aber wir waren heute voll und ganz in der Lage, hier etwas mitzunehmen. Das sind für mich die schlimmsten Niederlagen, wenn du viel investierst und dir eigentlich etwas verdient hast, dir dann aber die Kaltschnäuzigkeit fehlt“, sagte FCM-Trainer Dennis Ruess.