Fußball : Ohne Kosi Saka fehlt Baumberg die Ordnung

Monheim Der Oberligist führt gegen Kleve mit 3:0, muss aber nach einer chaotischen zweiten Hälfte mit einem 3:3 zufrieden sein.

Irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht. Und dann hilft auch keine Umbaumaßnahme mehr. Deshalb konnte der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) mit dem 3:3 (3:3) gegen den 1. FC Kleve unter dem Strich irgendwie zufrieden sein, zumal bisweilen das reine Chaos herrschte und sogar eine Heimniederlage drohte. „Klar, wenn du 3:0 führst, bis du nie glücklich“, fand Michael Rentmeister, der zusammen mit seinen Co-Trainer-Kollegen Hayreddin Maslar und Gaku Ishida den aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Chef-Coach Salah El Halimi vertrat (Bandscheiben-Operation). In der Tabelle brachte der eine Zähler die Sportfreunde sogar auf Rang fünf (zehn Zähler). Ganz vorne zieht der Regionalliga-Absteiger und klare Meisterschafts-Favorit SV Straelen unbeeindruckt von allen anderen seine Kreise (fünf Siege, 15 Punkte).

Jörn Zimmermann war früh mit dem 1:0 (5.) zur Stelle, nachdem die Gäste-Abwehr den Ball nach einem Schuss von Louis Klotz unzureichend abgewehrt hatte. Obwohl sich Kleve (noch ohne Sieg) keineswegs versteckte, hatten die Hausherren deutlich bessere Chancen. Robin Hömig (8.) und Klotz (15.) hätten bereits erhöhen können, bevor Hömig beim Freistoß (Foul an Roberto Guirino) seine künstlerischen Qualitäten anbrachte. Der 18-Meter-Schuss passte genau – 2:0 (24.). Dankend nahm Hönig gut zehn Minuten später ein Geschenk der FC-Abwehr an, die ihm das 3:0 (35.) auf dem Silbertablett servierte. Als SFB-Innenverteidiger Kosi Saka 120 Sekunden vor der Pause den Klever Levon Kurikciyan am erfolgreichen Torschuss hinderte, gingen die Sportfreunde weiter zuversichtlich davon aus, dass alles gut bleiben werde.