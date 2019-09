BG Monheim und SC Baumberg : Im Feriencamp: Schach trifft Basketball

Hallenspaß: Auch Justin (links) und Younes probierten das ziemlich ungewöhnliche Feriencamp in der Halle am Berliner Ring aus. Foto: SCMB/BGM

Monheim Das gemeinsame Experiment der beiden Vereine war mit 45 Teilnehmern ein Erfolg.

Die Veranstaltung zum Ende der Sommer-Schulferien war in der Sporthalle am Berliner Ring was Besonderes – und das Experiment am Ende ein voller Erfolg. Zwei Vereine hatten sich zusammengetan: Die Basketball-Gemeinschaft Monheim (BGM) und der Schachclub Monheim/Baumberg waren gemeinsam die Gastgeber für ein kombiniertes Basketball-Schach-Sommercamp. Vorher war keinem richtig klar, wohin der Weg führen würde. „Wir haben keine Ahnung, wie das bei den Kindern und Jugendlichen ankommen wird, weil wir so etwas zum ersten Mal ausprobieren. Aber beide Vereine haben dieselbe Freude und den Mut, etwas Neues auszuprobieren“, sagt Basketball-Coach Andreas Aust.

Die Teilnehmerzahl erfüllten aber die Hoffnungen der „Erfinder“ voll und ganz, denn 45 Kinder und Jugendliche spielten von Freitag bis Sonntag gemeinsam Basketball und Schach. „Der Wechsel ist super. Beim Schach kann man sich von den Strapazen im Basketball ein bisschen ausruhen“, fand etwa der Zehnjährige Joshua. „Und beim Basketball kann man sich nach dem Schach richtig austoben“, ergänzte der Achtjährige Younes.

Vormittags gab es im Wechsel Trainingseinheiten beider Sportarten. Nachmittags spielten an zwei Tagen zunächst gemischte Teams ein kombiniertes Schach-Basketball-Turnier, ehe die jeweilige Hauptsportart getrennt ein eigenes Turnier anbot. Höhepunkt war jedoch nach einhelliger Meinung der gemeinsame Schach-Basketball-Parcours: Hier mussten die Teams an sechs Stationen – jeweils drei aus jeder Sportart – unter Zeitdruck die unterschiedlichsten Aufgaben erledigen.

Die Kinder konnten so nicht nur die andere Sportart ausprobieren, sondern auch an den Feinheiten ihrer Hauptsportart feilen. „Das hat eine unglaubliche Dynamik in der Sporthalle ausgelöst und zu einer sehr intensiven Atmosphäre für alle geführt. Die Kinder und Jugendlichen haben sich in den gemischten Teams unabhängig von den individuellen Stärken im Schach oder Basketball wahnsinnig geholfen“, stellte Schach-Koordinator Daniel Schalow fest.