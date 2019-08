Fußball : Reusrather erwarten selbstbewusste SFB-Zweite zum Bezirksliga-Derby

Langenfeld/Monheim Am fünften Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga steht das Derby zwischen dem ambitionierten SC Reusrath und dem Nachbarn SF Baumberg II auf dem Programm (Sonntag, 15 Uhr, Sportpark Reusrath).

Reusrath, das mit sieben Zählern als Achter eine Position hinter den bisher stark auftrumpfenden Gästen liegt (Sechster/acht Punkte), will unbedingt den ersten Heimsieg in der Serie 2019/020 landen – rechnet aber mit viel Widerstand.

Der SCR erwartet ein Duell auf Augenhöhe gegen eine junge Mannschaft, die unberechenbar ist. „Unser Problem sind die derzeitigen Leistungsschwankungen, wobei die Trainingseindrücke und die Leistungen in den Spielen momentan völlig unterschiedlich sind. Wir müssen Konstanz finden“,sagt SCR-Coach Ralf Dietrich, der seine Mannschaft trotz allem in der Favoritenrolle sieht: „Wir werden trotzdem zu Hause auch weiter offensiv spielen, bis der Bann gebrochen ist.“ Florian Franke, Viktor Ergardt (beide Urlaub) und Leonidas Goudinas (private Gründe) fehlen.

Der SSV Berghausen (Neunter/fünf Punkte) will fürs Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr, Baumberger Straße) gegen den sieglosen Vorletzten SV Wersten 04 überhaupt nichts wissen. „Dazu war die Leistung im Pokalspiel zu schwach. Wir müssen uns sammeln und eine andere Einstellung an den Tag legen. Ansonsten erleben wir ein blaues Wunder“, findet SSV-Trainer Patrick Michaelis, dem immer noch etliche Stammkräfte fehlen. Außerdem handelte sich Benjamin Wadenpohl im Erstrunden-Spiel des Kreispokals beim gleichklassigen DV Solingen (2:5) eine Rote Karte ein. Nach der 2:0-Halbzeitführung durch Sascha Konstanty (22.) und Justin Niedworok (26.) brachen beim SSV in der zweiten Halbzeit alle Dämme.