Corona-Ticker : 129 Langenfelder und 96 Monheimer infiziert

KREIS METTMANN Das Gesundheitsamt meldet am Montag für den Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag 1311 mit dem Coronavirus Infizierte, 13 weniger als am Sonntag. Gestorben sind 80-jähriger Hildener, eine 78-jährige Heiligenhauserein und eine 96-jährige Velberterin. Mit ihnen zählt der Kreis bislang 410 Corona-Tote. Von den aktuell Infizierten wohnen in Langenfeld 129 (7 weniger als am Vortag / 4 Neuerkrankte), in Monheim 96 (-4/1), in Erkrath 130 (+4/3), in Haan 64 (0/3), in Heiligenhaus 101 (-6/1), in Hilden 154 (-4/2), in Mettmann 133 (+10/17), in Ratingen 141 (-4/15), in Velbert 297 (+1/11) und in Wülfrath 66 (-3/2). 11.063 Menschen gelten inzwischen als genesen. In einer Klinik sind 9 Covid-19-Kranke aus Langenfeld und 5 aus Monheim. 300 Langenfelder und 213 Monheimer befinden sich in Quarantäne. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 187,6 (+1,6).