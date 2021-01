Schärfere Corona-Maßnahmen im Kreis Mettmann : Das gilt jetzt für Besuche in Senioreneinrichtungen

Das gilt jetzt für Besuche in Senioreneinrichtungen

Hilden/Haan Der Kreis Mettmann hat die Besuchsregelungen für Senioren- und Pflegeeinrichtungen verschärft. Die Bewohner dürfen am Tag nur noch von einer Person besucht werden – diese muss zudem einen PoC-Antigen-Schnelltest in der Einrichtung machen.

Mit der Verschärfung der Besuchsregeln hat der Kreis Mettmann am Montag auf die hohe Zahl von Corona-Fällen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen reagiert. Am Mittag veröffentlichte der Kreis das Amtsblatt mit der entsprechenden Allgemeinverfügung. Demnach werden die Besuche pro Tag limitiert, außerdem ist ein Schnelltest vorgeschrieben. Die neuen Regeln gelten ab Dienstag.