Nahversorgung in Langfort : Politik will Einkaufszentrum aufwerten

Langenfeld Stadt soll Betreiber bei Suche nach neuem Nahversorger als Ersatz für den Lebensmitteldiscounter „Netto“ im Einkaufszentrum (EKZ) Langfort unterstützen.

(elm) Wenn Ende März der Lebensmitteldiscounter „Netto“ im Einkaufszentrum (EKZ) Langfort schließt, haben die Bürger im Ortsteil keine Nahversorgung mehr. Dies löst insbesondere bei älteren, nicht mehr mobilen Menschen Sorgen aus, die die B/G/L-Fraktion zum Anlass einer Anfrage in der Informationsveranstaltung des Planungsausschusses am Donnerstag nehmen will. So möchte Fraktionsvorsitzender Gerold Wenzens wissen, seit wann Wirtschaftsförderung und Citymanagement von den Schließungsplänen wissen, ob sie die Gründe kennen und welche Gestaltungsmöglichkeiten die Stadt hat, um einen neuen Betreiber für die Nahversorgung in Langfort zu gewinnen. Die Wählervereinigung sieht die Stadt in der Pflicht, im Sinne der Daseinsvorsorge auch den Senioren eine Versorgungsmöglichkeit zu bieten.