Fußball, Oberliga : SF Baumberg binden Torhüter Klaas bis 2022

Monheim Im August 2020 war Eric Klaas zu den Sportfreunden Baumberg gekommen und feierte direkt am ersten Spieltag der derzeit unterbrochenen Saison in der Fußball-Oberliga sein Debüt. Bei zwei 3:0-Siegen stand der Keeper im Kasten. Nun hat der Klub mit ihm verlängert.

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) haben den Vertrag mit Torhüter Eric Klaas vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Das gab der Verein jetzt bekannt. Der 23-Jährige hat in der aktuell unterbrochenen Saison in der Fußball-Oberliga bislang zwei Spiele für den Tabellendritten absolviert, ehe ihn ein Bänderriss für mehrere Wochen außer Gefecht setzte. „Wir freuen uns, dass Eric sich in Baumberg sehr wohl fühlt“, sagt Jürgen Schick. Der Vorsitzende der SFB betont: „Er stärkt unsere erste Mannschaft und trägt zu deren Qualität bei.“

Im August hatte Sportdirektor Engin Akkoca nach mehreren Verletzungen auf der Torhüterposition Ausschau nach Verstärkung gehalten und war bei Blau-Weiß Friesdorf fündig geworden. Klaas wechselte vom Mittelrheinligisten an die Sandstraße und erhielt gleich am ersten Spieltag die Chance, sich zu beweisen, nachdem Sebastian Wickl nach rund 70 Minuten die Rote Karte gesehen hatte. Mit ihm zwischen den Pfosten siegten die Sportfreunde zum Saisonauftakt 3:0 bei Turu Düsseldorf.

Trainer Salah El Halimi ließ Klaas, der in der Jugend unter anderem für Bayer Leverkusen in einem Team mit dem jetzigen Chelsea-Profi Kai Havertz in der Nachwuchs-Bundesliga spielte, auch am zweiten Spieltag ran. Erneut blieb der junge Keeper ohne Gegentor, und sein Team gewann auch die Partie beim TSV Meerbusch mit 3:0. Allerdings: Beim Aufwärmen hatte sich Klaas am Sprunggelenk verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass sich Klaas einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Inzwischen ist er wieder fit, muss sich in der Torwart-Hierarchie zunächst aber wieder hinter Daniel Schwabke und Wickl einsortieren.