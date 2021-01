Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und viele Neu-Infektionen

Kreis Mettmann 59 neu vom Coronavirus Infizierte registrierte das Kreisgesundheitsamt am Montag. Der Inzidenzwert bleibt unter der Marke von 190.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1311 Infizierte, 13 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 130 (+4; 3 Neuerkrankungen), in Haan 64 (unverändert; 3 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Heiligenhaus 101 (-6; 1 Neuerkrankung, 6 genesen), in Hilden 154 (-4; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 129 (-7; 4 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Mettmann 133 (+10; 17 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Monheim 96 (-4; 1 Neuerkrankung, 5 genesen), in Ratingen 141 (-4; 15 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Velbert 297 (+1; 11 Neuerkrankungen, 11 genesen) und in Wülfrath 66 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen).