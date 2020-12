Corona-Ticker : Langenfelder (68) und vier Mettmanner sind gestorben

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag 1141 Infizierte, 37 weniger als am Montag bei 156 Neuerkrankungen. Gestorben sind ein 68-jähriger Langenfelder sowie in Mettmann drei Frauen (84, 84 und 96) und ein Mann (90).

Damit erhöht sich im Kreisgebiet die Zahl der Corona-Toten auf 189. Von den aktuell kreisweit Infizierten wohnen in Erkrath 84 (+9 im Vergleich zu Montag / 25 Neuinfektionen), in Haan 89 (-3/5), in Heiligenhaus 53 (+6/11), in Hilden 115 (-19/8), in Langenfeld 79 (-4/9), in Mettmann 114 (-23/9), in Monheim 91 (-9/20), in Ratingen 202 (+15/33), in Velbert 229 (-14/26) und in Wülfrath 85 (+5/10). Mittlerweile gelten kreisweit 7661 Menschen als genesen, darunter 764 Langenfelder und 724 Monheimer. 135 Covid-19-Patienten befinden sich aktuell in einer Klinik, davon 14 Monheimer und 11 Langenfelder. In Quarantäne sind zurzeit 325 Monheimer und 290 Langenfelder. Die aktuelle Neuinfektionen-Inzidenz im Kreis liegt bei 185,3 (+4,9).