Langenfeld : Oldtimer-Lkw hatte 35 Mängel: stillgelegt

Auch das Führerhaus war nicht mehr verkehrstauglich. Foto: Polizei

Langenfeld (elm) Die Polizei hat am Montag in Langenfeld einen schrottreifen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Gegen den 70-jährigen Fahrer und Halter wurde ein umfassendes Verfahren eingeleitet. Einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes war am Montagvormittag auf der Poensgenstraße ein augenscheinlich überladener Lkw mit Oldtimer-Kennzeichen aufgefallen.

