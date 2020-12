Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf neue Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten im Kreis Mettmann ist leicht gesunken, der Inzidenzwert hat sich seit Montag dagegen erhöht. Das Kreisgesundheitsamt meldet fünf weitere Todesfälle.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1141 Infizierte, 37 weniger als am Montag bei 156 Neuerkrankungen. Davon in Erkrath 84 (+9; 25 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Haan 89 (-3; 5 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Heiligenhaus 53 (+6; 11 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 115 (-19; 8 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Langenfeld 79 (-4; 9 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Mettmann 114 (-23; 9 Neuerkrankungen, 28 genesen), in Monheim 91 (-9; 20 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Ratingen 202 (+15; 33 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Velbert 229 (-14; 26 Neuerkrankungen, 40 genesen) und in Wülfrath 85 (+5; 10 Neuerkrankungen, 5 genesen).