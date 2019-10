Langenfeld/Monheim : Keine Angst vor Grippe-Welle

Langenfeld Bundesweit wurden 17 Millionen Dosen Grippe-Impfstoff freigegeben. Nach einem Engpass im vergangenen Jahr und einem Rekordhoch der Erkrankten 2017 zuvor fühlen sich die Apotheker diesmal für einen möglichen Ansturm gewappnet.

Der Herbst ist da, bringt Regen und bunte Blätter. Hand in Hand mit der kühlen Jahreszeit geht auch die Grippesaison. Erste Risikopatienten haben sich bereits impfen lassen. Nach einem Rekordhoch der Influenza-Erkrankten in der Saison 2017/2018 und akuten Impfstoff-Engpässen in 2018/2019, sollten für die anstehende Grippewelle ausreichend effiziente Impfdosen bereit stehen.

„Engpässe sind nicht zu erwarten“, berichtet Jürgen Wunderlich, Pressesprecher der Apotheken in Hilden, Haan und Langenfeld sowie Inhaber der Fabricius-Apotheke in Hilden. „Die Kundenversorgung läuft aktuell super“, sagt er. Das bestätigt auch Petra Schultz von der Hubertus-Apotheke in Langenfeld. „Es sieht gut aus“, sagt sie. Ihre Apotheke habe einen guten Vorrat angelegt und an die Ärzte weitergegeben. „Etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahr“. Wie viele Menschen sich impfen ließen, sei jedoch nur schwer vorherzusagen. Sie rät allerdings dazu, sich jetzt impfen zu lassen, bevor die Vorräte aufgebraucht seien. Außedem sei der Zeitpunkt gerade gut. „Wenn die Grippewelle einmal rollt, kann es zu spät sein“, so Schultz.