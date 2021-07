Google und Facebook kein Vorbild : Gewerkschaften und Arbeitgeber gegen Impfpflicht am Arbeitsplatz

US-Präsident Joe Biden unterstützt Google und Facebook. Foto: AP/Andrew Harnik

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in Deutschland haben sich skeptisch über eine Corona-Impfpflicht von Mitarbeitern am Arbeitsplatz oder im Betrieb geäußert. „Der Gesetzgeber hat in Deutschland keine Impfpflicht gegen Sars-Cov-2 vorgesehen. Das können Arbeitgeber in Deutschland nicht ignorieren“, sagte Anja Piel, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Auch die Arbeitgeberverbände verwiesen auf die Frage nach einer Impfpflicht lediglich auf die überall bereit stehenden Impfangebote.

In den USA unterstützte Präsident Joe Biden die Internetkonzerne Google und Facebook, die eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter verhängt haben, die nicht im Homeoffice arbeiten können oder wollen. Die Mitarbeiter der zwei Internetriesen in den Vereinigten Staaten müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen. Angesichts einer neuen Corona-Welle und einer stockenden Impfquote drängte die US-Regierung mehrere Millionen Mitarbeiter mit neuen Regeln zur Impfung. Angestellte, die keinen Impfnachweis vorlegen können, sollten künftig stets eine Maske tragen müssen und ein bis zwei Mal pro Woche auf eine mögliche Infektion getestet werden, erklärte Biden. Um die Impfquote in der Bevölkerung anzuheben, forderte er Bundesstaaten und Kommunen zudem auf, jeder neu geimpften Person eine Belohnung von 100 US-Dollar (85 Euro) zu zahlen.

DGB-Vorstandsmitglied Piel erklärte, es gebe bei Corona keinen Anlass zur Entwarnung. „Der DGB ermuntert daher alle Beschäftigten, die Impfangebote anzunehmen und so ihren Teil zu einer hohen Durchimpfungsrate und einem höheren Schutz beizutragen und weiterhin die bewährten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.“